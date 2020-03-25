Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Yakılan ateş evin çatısını yaktı - Haberler

Yakılan ateş evin çatısını yaktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde evin yanında yakılan ateş tek katlı ahşap evi yaktı.

25.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:22
Yakılan ateş evin çatısını yaktı
Balıkesir 'in Edremit ilçesinde evin yanında yakılan ateş tek katlı ahşap evi yaktı.

Edinilen bilgiye göre, ola Kızılkeçili Mahallesi'nde meydana geldi. Zeytinlik alanda bulunan Celal İ.'ye ait evin çatısı yakılan ateş sonrası alev aldı. Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, zeytinlik alana sıçramadan söndürüldü. Yangında, ev kullanılamaz hale gelirken çatısı yandı. Olayla ilgili jandarmanın araştırması sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Zeytinlik, Edremit, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:02: Fenerbahçe'de bir futbolcu ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandı - Haberler 18:02: Halı yıkamacısı iş yerinde ölü bulundu - Haberler 18:00: - Virüslerden korunmak için yediklerinize dikkat edin - Haberler 18:00: İzmir'de sahte dezenfektan üretenlere darbe - Haberler 18:00: Siirt'te toprak yolun çökmesi sonucu kamyon devrildi: 1 yaralı - Haberler 17:49: Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi 17:25: Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı - Haberler 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti 15:42: Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi - Haberler 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 15:06: Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu - Haberler 14:15: "Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri - Haberler