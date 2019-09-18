Haberler » Güncel » Haber

Yakılarak işkence edildiğini zannettiği kedi zifte bulanmış

KARABÜK'te, Berna Özer, boyanıp yakılarak işkence edildiğini sandığı yavru kediyi veterinere götürdü.

18.09.2019 10:53Yakılarak işkence edildiğini zannettiği kedi zifte bulanmış
KARABÜK'te, Berna Özer, boyanıp yakılarak işkence edildiğini sandığı yavru kediyi veterinere götürdü. Zift birikintisine yapıştığı ve uzun süre ziftle yaşadığı belirlenen kedi tedaviye alındı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde oğluyla sokakta yürüyen Berna Özer, vücudunun bir bölümünde derisi görünen ve bir bölümünde tüylerine yapışmış siyah madde olan yavru kediyi fark etti. Özer, boyanıp yakılarak işkence edildiğini zannettiği kediyi sokak hayvanlarından korumak için evine götürerek korumaya aldı. Berna Özer, ertesi gün kediyi veteriner kliniğine götürdü. Yapılan kontrolde kedinin zift birikintisine girdiği için tüylerinin derisinden kalktığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu tespit edildi.
'UZUN ZAMANDIR BÖYLE YAŞAMIŞ'
Veteriner İlker Başdağ, kedinin ziftin içerisine girdiğini belirterek, "Kedinin üzerinde zift kalıntıları var. Ziftin içerisine girmiş. Fazla miktarda yapışmış. Uzun zamandır da böyle yaşamış, ziftle mücadele etmiş. Bazı noktalarındaki tüylerini kaldırmak suretiyle ziftten kurtulmuş. Genel durumu iyi. Gerekli tedavisini yaptıktan sonra sahiplendiremezsek bulunduğu noktaya tekrar geri salacağız" dedi.



Cumhuriyet Mahallesi, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:07 Bursa'da toplu balık ölümleri
12:07 Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi yeni döneme hazır
12:07 600 yıllık türbede definecilerin açtığı çukur kapatıldı
12:06 Erdoğan: "Rektör atama kriterlerini çok daha yükseğe çıkartarak adayları akademik ve idari bakımdan...
12:06 Çeyrek altının yerini yarım gram altın aldı
12:05 Beşiktaş'ın S. Bratislava maçı kadrosu belli oldu
12:05 Kediler Polonya'da yarıştı