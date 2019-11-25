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Yakın Doğu Ormancılık ve Mera Komisyonunda 24. Dönem Başkanlığına Türkiye seçildi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Yakın Doğu Ormancılık ve Mera Komisyonu 24. Dönem Başkanlığına Türkiye seçildi.

25.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:42Yakın Doğu Ormancılık ve Mera Komisyonunda 24. Dönem Başkanlığına Türkiye seçildi
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Yakın Doğu Ormancılık ve Mera Komisyonu 24. Dönem Başkanlığına seçildi.
Komisyonun "Yakın Doğu ve Kuzey Afrika'da ormanların geleceği" temalı 24. oturum toplantısı, 18 ülkeden temsilcilerin katılımıyla, Türkiye'nin ev sahipliğinde Orman Bölge Müdürlüğü'nde başladı.
Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, burada yaptığı konuşmada, komisyonun ana amacının, orman ve mera politikaları ile teknik konular hakkında tavsiyelerde bulunmak, bilgi ve tecrübe alışverişini kolaylaştırmak, uygulamaları bölgesel düzeyde gözden geçirmek ve koordine etmek olduğunu söyledi.
Bugüne kadar gerçekleştirilen 23 oturumdan 3'ünün Türkiye'de yapıldığını belirten Çelik, bu toplantılarda tarafların mutabık kaldığı önemli adımların atıldığını ve bu toplantıda da güzel sonuçlar çıkacağını belirtti.
Toplantı kapsamındaki arazi programında, son 3 yıldır 20'den fazla ülkeden yaklaşık 500 kişiye eğitim sağlanan Antalya Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezinin ziyaret edileceğini bildiren Çelik, "Yakın Doğu Ormancılık ve Mera Komisyonu üye ülkelerinin de desteğiyle eğitim merkezimizin daha aktif olması, FAO gibi uluslararası kuruluşların desteğini alarak bölgesel koordinasyon merkezi olarak kullanılması için hazır ve istekliyiz." diye konuştu.
Çelik, çalışmaların Türkiye ve bölge için faydalı olması, önemli kazanımlar getirmesi temennisinde bulundu.
Oturumda, Yakın Doğu Ormancılık ve Mera Komisyonu 24. Dönem Başkanlığına, Türkiye adına İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Serengil seçildi.
Bu süreçte, Türkiye'nin, lider ülke olarak, 2 yıl boyunca komisyonun Kuzey Afrika ve Yakın Doğu bölgesini kapsayan iklim değişikliği ve ormancılık alanlarındaki faaliyetlerini yöneteceği bildirildi.

Birleşmiş Milletler, Antalya, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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