Kaynak: İHA

Yakın Doğu Üniversitesi "Bilim Ödülleri 2018" görkemli bir törenle gerçekleştirildi.Yakın Doğu Üniversitesinin bilimsel araştırma ve yayın çalışmalarının en üst düzeylere yükselmesinin bir göstergesi olan ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Bilim Ödülleri 2018" gerçekleştirilen görkemli törenle sahiplerini buldu.Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Bilim Ödülleri kapsamında, " Genç Araştırmacı Ödülü", "Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü", "Yayın Ödülü" ve "Yayın Onur Ödülü " olmak üzere dört kategoride 132 araştırmacı ve öğretim elemanına ödül verildi. Törende ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, sempozyum ve kongrelerde Yakın Doğu Üniversitesini temsil ederek ödül kazanan araştırmacılar ve öğretim elemanlarına da teşekkür plaketi verilirken, "Yılın En İyi Öğretim Elemanı" "Yılın En İyi Fakültesi" ve "Yılın En İyi Akademik Birimi" başlıklı üç farklı ödül daha sunuldu.İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahid Nourani "Yayın Onur Ödülü" alırken, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 2018 yılı içerisinde yapılan akademik değerlendirmeler sonucu "En İyi Performans Gösteren Akademisyen" Prof. Dr. Hüsnü Can Başer, "En İyi Performans Gösteren Fakülte" İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi, "En İyi Akademik Birim" de Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) oldu.Üç kişi 'Genç Araştırmacı' özendirme ödülüne layık görüldüBilim Ödülleri Kapsamında Genç Araştırmacı Özendirme Ödülleri, bu yıl Eğitim Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri alanında verildi. Eğitim Bilimleri Alanında Öğr. Gör. Şengül Başarı, Sağlık Bilimleri Alanında Bilim Uz. Emrah Güler, Fen Bilimleri Alanında ise Dr. Shaban Ismael Albrka Ali ödüle layık görüldü. Ödüllerin takdimi sırasında duygularını ifade eden genç araştırmacılar, düşünen, araştıran, gelişen ve geliştiren bir üniversitede çalışmanın gururunu yaşarken heyecan duyduklarını dile getirdi.Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane salon 4'te gerçekleştirilen törene, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ile YÖDAK üyeleri, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan ile Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Üniversitesi Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, Enstitü Müdürleri, öğretim elemanları ve aileler katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılışında, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit birer konuşma yaptı.Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ'dan "Özgür Bilim" vurgusuBilim Ödülleri Töreni'nin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesinin süregelen birikimi ve yükseköğretimde oluşturduğu kültürüne dayanarak yaptığı bütün eylemlerinde bilimsel akıl, bilimsel yöntem ve bilimsel etiğin var olduğunu söyledi. Yakın Doğu Üniversitesinin benimsediği 4'üncü Nesil Üniversite modeli ile akademik çalışmalarının, araştırmalarının ve Ar-Ge faaliyetlerinin tüm bilimsel çıktılarını toplum yararına sunduğunu belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, en önemli hedeflerinden birisinin de Dünyanın saygın Üniversiteleri arasına girerek kalıcı olarak yer almak olduğunu kaydetti.Bilimsel gelişimin asıl ön koşulunun özgürlük olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, araştırmacının araştırma yapabilecek koşulları bulabilmesi ve araştırması sonucunda ürettiği bilgiyi rahatça açıklayabilmesi, yayabilmesi özgürlüğünü sunduklarını belirtti. Genç bilim insanlarına ve araştırmacılara, köklerine ulaşmak için her daim merak etmelerini, çok okumalarını, etik sınırlarını görmek için tartışmalarını, çalışmalarında gönüllülerin onurunu korumalarını ve her zaman sorumluluklarını hatırlamaları öğütlerini verdi.Sözlerinin sonunda Büyük Türk bilgini İbn-i Sina 'nın "İlim ve sanat takdir görmediği yerde durmaz" sözünü hatırlatan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 2018 Yılı Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri'ni almaya hak kazanan bilim insanlarını tebrik etti.Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel de, Bilim Ödüllerinin ülkemizde yaptığı çalışmalarla hem şimdi hem de gelecekte bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğu kanıtlanmış çalışmalara Akademik Teşvik olarak verilediğini söyledi. Doç. Dr. Günsel, "Bu ödüller üniversitemizin geleceği tasarlayıp, inşa eden, yenilikçi çalışmalara imza atan yüzlerce bilim insanlarının yetişmesine öncülük ettiğinin bir örneğidir" dedi.Yakın Doğu Üniversitesinin, sadece bilgiyi üreten değil bunu aktaran ve ticari değer yaratarak yerel kalkınmaya aktif katkı verebilmek ve 4. Nesil Üniversite Modeli ile üniversiteyi geleceğe taşımak için hızlı bir dönüşüm sürecine girdiklerini ifade eden Doç. Dr. Günsel, eğitim ve araştırma vizyonlarını yeni nesil üniversite yaklaşımı olan araştırma, patent, ürünün ticarileşmesi ve markalaşması döngüsü yönünde geliştirdiklerini belirtti.Dijital dönüşümün üniversitenin birinci önceliği olduğunu ve küresel düzende bilgiye sahip olmanın en değerli güç olduğunu ifade eden Doç. Dr. Günsel, günümüz dünyasında bilim ve teknolojide cesur adımlar atılması gerektiğinin altını çizerek, bilim ve teknolojide ilerlemenin her şeyden önce bir milli menfaat meselesi olduğunu ve ülkemizin kalkınması için en önemli şart olduğuna vurgu yaptı.Eczacılık, sağlık ve tıp alanında 3 patent başvurusu yapıldıDoç. Dr. Günsel, "Yakın Doğu Üniversitesi olarak, akademik birikimlerimizi kullanarak bunlardan ticari ürün üretip toplumumuzun ihtiyaçlarına yönelik çalışan 4. Nesil Üniversite Modeli'ni benimseyerek Teknoloji Transfer Şirketi'ni hayata geçirerek, eczacılık, tıp ve mühendislik alanlarında 3 patent başvurusunda bulunduk. Bununla birlikte, Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğümüz bugüne kadar tamamen kendi öz kaynaklarımızla finanse ettiğimiz 300 bilimsel araştırma projesine destek vermiş, bu projelerin 120si tamamlanmış, 180'i, ise devam etmektedir. Ayrıca 2013 yılında hayata geçirdiğimiz Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına dahil olan öğrenci sayımız ise 140'a ulaşmıştır" diye konuştu.Son bir yıl içinde üniversitede yapılan bilimsel çalışmalar ve gerçekleştirilen projelerin önemli ölçüde arttığını belirten Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, öğretim elemanlarının, 2018 yılında Web of Science ve Scopus gibi uluslararası indekslerde taranan dergilerde 1200'ün üzerinde bilimsel yayın yaparak üniversiteyi KKTC 'de bulunan Üniversiteler arasında 1. Türkiye 'deki üniversiteler arasında ilk 10, öğretim elemanı başına düşen bilimsel yayın başına ise ilk 5 arasında yer almasını sağladığını kaydetti.Üniversite olarak ettikleri bilimsel araştırma artışını pekiştirmek, bilimsel performansları teşvik etme ve başarıyı ödüllendirmek için çalışmalarını arttırarak devam edeceklerini dile getiren Doç. Dr. Günsel, yüksek performans gösteren tüm öğretim elemanlarına teşekkür ederek sözlerini noktaladı."Yakın Doğu Üniversitesi ülkedeki üniversitelerin ilerlemesi göstergesine önemli bir örnek"Araştırmaların üniversitelerin önemli fonksiyonlardan birisi olduğunu belirten YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke de, kurum olarak bu fonksiyonu denetlemenin görevlerinden biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Büke, "Üniversitelerimizin Lisansüstü Enstitüler ve Araştırma Merkezlerinde yaptığımız denetimlerde, bugün geldiğimiz noktada üniversitelerimizin iyi bir şekilde ilerleme kaydettiğini görüyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi de bunlara çok önemli bir örnek teşkil etmektedir" dedi.Yakın Doğu Üniversitesinin kısa sürede bilimsel yayın sayılarında ciddi bir artış gerçekleştirerek uluslararası indekslerde yükselişe geçtiğini dile getiren Prof. Dr. Akile Büke, "YÖDAK bünyesinde Bilimsel Araştırma ve Proje Koordinasyon Komisyonu korduk. Bu komisyon üniversitelerin etik kurullarının oluşmasına destek veriyor. Böylece üniversitelerin, Yakın Doğu Üniversitesinde olduğu gibi yayın sayılarının artarak uluslararası indekslerde yükseleceğini düşünüyorum" diye konuştu.Yakın Doğu Üniversitesini başarısından dolayı kutlayan Prof. Dr. Akile Büke, ödül alan öğretim elemanlarını tebrik ederek sözlerini noktaladı."Geleceği şekillendiren bilimsel araştırmaları takdir eden bir üniversitede bulunmaktan gurur duyuyorum"Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise bilimsel anlamda gelişmelere, araştırmalara yönelik çalışmalara ortak olma ve katkı koyma, geleceği şekillendirme adına çalışmalar yaparak üreten akademisyenleri teşvik etmek anlamında bir üniversitede düzenlenen ödül törenin de bulunmaktan gurur ve onur duyduğunu söyledi. Bakan Özyiğit, "Bilim evrimine bakıldığında, bilim insanlarının üretmeye insanlığın yolunu aydınlatmaya her türlü özveri ile katkı koymaya devam ettiği görülür. Bu son derece önemlidir. Zira, engizisyon mahkemelerinde yargılananlar oldu, hayatını kaybedenler oldu. Macellan gibi yola çıkıp bir şeyler ispatlamaya çalışırken hayatını kaybedenlerin yerine arkadaşları görevlerini tamamladı. Bilim ve aydınlanma dönemi hepimize ışık tuttu" dedi.Aydınlanma çağından sonra bilim ve teknolojide baş döndürücü hızda ilerlemeler sağlandığını, sanayin devrimi ile birlikte teknoloji ve bilimin önem kazandığını söyleyen Bakan Özyiğit, Türkiye'nin Türk dünyası adına büyük bir atılım içerisinde olduğunu belirtti.Bakan Özyiğit, bilim ve teknolojiyi sadece alıp, kullanan değil üreten bir anlayışın buralarda yeşerdiğini ve kalıcı bir yapıya dönüşmesinin önemli olduğuna vurgu yaparak, bilim insanına verilen değerin herkese ayrı bir anlam kattığını söyledi."Korkamadan cesaretle ilerlemek lazım" diyen Özyiğit, aksi takdirde batının bilimi, teknolojiyi üreten, bizim de alıp tüketen ve onlara bağımlı halde yaşamanın ötesine geçemeyeceğimizi ifade ederek bilimin önemi ve teknolojinin üretimde kullanılmasına vurgu yaptı. İlimin yol göstericiliğinin vazgeçilmez olduğunu belirten Bakan Özyiğit, bilimsel, demokratik temeller üzerinde bir eğitimi ön gördüklerini ve bu anlayışı benimseyen çalışmalara koşulsuz destek verdiklerini dile getirdi.Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, üniversitelerin ekonomisine, sosyo-ekonomik yapısına katkısının tartışılmaz olduğunu ifade ederek, "Yaşamın her alanında araştırma, geliştirme çalışmalarının sürdürüldüğü ve toplumun önüne yol gösterici olarak veriler konacağı bir yapının olmasını istiyoruz. Eğitimde kalite budur" ifadelerini kullandı. Bakan Özyiğit, sözlerinin sonunda Yakın Doğu Üniversitesini sunduğu imkanlardan dolayı, akademisyenleri ve araştırma görevlilerini de yaptıkları çalışmalar dolayı kutladı.Konuşmaların ardından Yakın Doğu Üniversitesi 2018 Bilim Ödülleri verildi. Tören düzenlenen kokteyl ile sona erdi. - İSTANBUL