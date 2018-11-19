19 Kasım 2018, 11:27
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Yakın Dostu Egemen Töreli'nin Ölüm Haberini Alan Şarkıcı Hatice Gözyaşlarına Boğuldu

Yakın dostu astrolog Egemen Töreli'nin trafik kazasında hayatını kaybettiğini öğrenen şarkıcı Hatice, telefonla bağlandığı programda gözyaşlarına boğuldu.

51 yaşındaki ünlü astrolog Egemen Töreli, yolun karşısına geçmek isterken, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yakın dostunun ölüm haberini alan şarkıcı Hatice, Kanal D ekranlarından yayınlanan 2. Sayfa'ya telefonla bağlanarak ağlamaktan konuşamadı.

"YERE YIKILDIĞIM BİR ÖLÜM HABERİ"

Yakın dostunun ölüm haberini spor salonunda alan Hatice, gözyaşları içinde şunları söyledi: İki gün önce konuştum radyosunda şarkımı paylaştı. İnanmıyorum şu an spordayım yere yıkıldığım bir haberdi. Çok ani bir ölüm oldu. Bugün kandil Allah'tan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Uzun yıllardır arkadaşız son beş yıldır sıkı dosttuk çok yakındık. Çok acı ve hicap duyuyorum. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun Allah rahmet eylesin."

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü isimlerin en yakın ismi astrolog Egemen Töreli, Çorlu'da yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada M.T.'nin kullandığı 59 PT 161 plakalı kamyonet, önce Töreli'ye ardından elektrik direğine çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü M.T. ile Töreli, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Egemen Töreli, götürüldüğü Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ünlü astrolog Egemen Töreli, bugün ikindi namazına müteakiben Çorlu Garaj Camii'nde defnedilecek.

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Ünlü Astrolog Egemen Töreli, Trafik Kazasında Yaşamını YitirdiÜnlü Astrolog Egemen Töreli, Trafik Kazasında Yaşamını Yitirdi

Hatice Çarpar
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:27



YORUMLAR (8)
OKAN: Kendi başına geleceğini bildi. . Twitter ve Facebook da önceden açıklaması var.
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DÜT DÜT: YATIRDIM YATIRDIM ÇAM DİBİNE,GÖZLERİ MERCAN HATİCE
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KAZASIZ KUL OLMAZ EKİBİ: Her gün bu dejavu yaşanıyor kurallar onemli
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ESNAF: Madem ünlü neden biz tanımıyoruz.sizin camianızın ünlüsü.ne iş yapar belli değil.çok üzülmüşte falan da hatice kim?
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LODOS: Hicap duyuyorum demiş ne alakaysa hicap etmenin anlamını bilmediği belli.
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