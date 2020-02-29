Yakın Tehdit filmi konusu nedir? Yakın Tehdit oyuncuları ve Yakın Tehdit özeti!

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YAKIN TEHDİT FİLMİNİN ÖZETİ

Miller ailesi refah, zenginlik ve huzur içerisinde yaşamaktadır. Kyle Miller büyük paralarla oynayan mücevher sektöründeki bir iş adamıdır; güzel bir eşi Sarah ve ergenlik çağını yaşayan genç bir kızı (Avery) vardır. Fakat bir gün evleri aniden bir grup maskeli adam tarafından baskına uğrar.

Başta evin içerisindeki yüksek güvenlikli kasanın içindekileri isteseler de eli silahlı bu adamların Miller ailesinden talepleri daha da fazladır... Aldanma ve ihanet şimdi evin salonundadır...

YAKIN TEHDİT OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Joel Schumacher

Oyuncular: Nicolas Cage, Nicole Kidman, Ben Mendelsohn, Liana Liberato, Cam Gigandet

Yapım Yılı: 2011 (91 dk)

Vizyon Tarihi: 4 Ocak 2013 Cuma

Senaryo: Karl Gajdusek

Yapım Ülkesi: ABD