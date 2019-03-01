Yakınları Açlık Grevinde Bulunan Aile ile Baro Yetkilileri Arasında Kavga

Terör örgütü PKK
elebaşı Abdullah Öcalan
'ın cezaevi koşullarını gerekçe gösteren HDP
'li Milletvekili Leyla Güven
'in başlattığı açlık grevine katılan tutuklunun yakınları ile Diyarbakır
Barosu yönetim kurulu üyeleri arasında çıkan kavgada bir tutuklu yakını yaralandı.
Diyarbakır Barosu Adli Yardım Bürosunda Baro Başkanı Cihan Aydın
ve baro yönetim kurulu üyeleri ile terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarını gerekçe gösteren HDP Hakkari
Milletvekili Leyla Güven'in başlattığı açlık grevine destek vererek Elazığ
Ceza İnfaz Kurumunda açlık grevine giren tutuklu C.A'nın yakınları arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tutuklunun ağabeyi M.H.A yaralandı. Dicle Üniversitesi
Hastanesi'ne kaldırılan M.H.A'nın tedavisi sürüyor.
Kavganın, sağlık durumundan endişe edilen tutuklunun açlık grevini sonlandırması konusunda yeterli çabanın gösterilmemesi tartışmasından çıktığı öğrenildi.
Güncel
Kaynak: AA