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Yakınları, karantina yurdunda kalanlara eşyalarını getirdi

AVRUPA'dan dönerek, Başakşehir'deki yurda getirilenlerin ailelerive arkadaşları, karantinadaki yakınlarına kişisel eşyalarını getirdi.

18.03.2020 22:35 | Son Güncelleme: 18.03.2020 22:36
Yakınları, karantina yurdunda kalanlara eşyalarını getirdi
AVRUPA'dan dönerek, Başakşehir'deki yurda getirilenlerin ailelerive arkadaşları, karantinadaki yakınlarına kişisel eşyalarını getirdi. Eşyalar, yapılan kontrollerin ardından sahiplerine teslim edildi.

Avrupa ülkelerinden gelerek, İstanbul'da karantina altına alınanlar öğrenci yurtlarında ikinci akşamlarını geçiriyor. Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman yurdunda karantinadakilerin yakınları, bazı gıda ve giyim malzemelerini yakınlarına vermek için akşam saatlerinde yurdun önüne geldi. Malzemeler polis tarafından kontrol edilerek sahiplerine teslim edildi. Uygun görülmeyen eşyalar ise içeriye alınmadı.

Arkadaşına eşya getirenlerden Yunus Emre Karagöz, "Çok yakın bir arkadaşım var. İstediği eksik malzemeler vardı onun için geldim. İçeriye neler aldıklarını bilmiyorum ama bana liste yaptı oradakileri getirdim. Daha çok kişisel temizlik malzemeleri. Onun dışında abur cubur da getirdim. Alınan önlemlerin çok isabetli olduğunu düşünüyorum." dedi.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler : Kanuni Sultan Süleyman, Başakşehir, İstanbul, Avrupa, Güncel

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