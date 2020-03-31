Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu

Irak'ın Necef kentinde koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitiren kişinin tabutuna yakınları son kez dokundu. O an çekilen fotoğraf karesi, birçok ajans tarafından abonelerine servis edildi.

31.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:24

Tüm dünyada koronavirüs etkisini sürdürürken 46 kişinin hayatını kaybettiği İran'dan yürek yakan bir kare geldi. Irak 'ın Necef kentinde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden bir şahsın cenaze töreninde çekilen fotoğraf karesinde, yakınlarının son kez tabuta uzaktan dokunduğu an yer aldı.

YAKINLARI, TABUTA DOKUNMAKLA YETİNDİ

Irak'ın Necef kentindeki cenaze töreninde, koronavirüsten yaşamını yitiren şahıs, kepçelerin çölde açtığı ıssız bir mezarlıkta toprağa verildi. Ölen kişinin bazı yakınları ise tabuta sadece dokunmakla yetinebildi. Cenaze töreninde çekilen kare uluslararası yayın yapan bir çok haber organının dikkatini çekti.

Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu

IRAK'TA CAN KAYBI 46'YA YÜKSELDİ

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede pandemi haline gelen ölümcül yeni tip koronavirüsü sebebiyle komşumuz Irak'ta 46 kişi hayatını kaybetti. Toplamda 630 vakanın bulunduğu ülkede, 152 Iraklı ise virüsün pençesinden kurtularak sağlığına kavuştu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu
Etiketler: Necef, Irak, Dünya, Güncel

Haberin Videosu :

Yeni tip koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu

İlgili Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladıSon Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı
Haluk Levent ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 30 bin lira bağışladıHaluk Levent "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 30 bin lira bağışladı
Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
30 Mart itibariyle Türkiye’de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!30 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!
Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe hasta kimlere denir?Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe hasta kimlere denir?
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Fed’den yeni koronavirüs hamlesi! Kredi kolaylığı sağlayacak Haberler
Fed'den yeni koronavirüs hamlesi! Kredi kolaylığı sağlayacak
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi Haberler
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi
Rusya’da evlenmek de boşanmak da yasaklanıyor Haberler
Rusya'da evlenmek de boşanmak da yasaklanıyor
Avrupa’da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm yaşandı Haberler
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm yaşandı
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı Haberler
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı
Virüs cinsel ilişki yoluyla bulaşır mı? İşte dikkat edilmesi gerekenler Haberler
Virüs cinsel ilişki yoluyla bulaşır mı? İşte dikkat edilmesi gerekenler
Hindistan’da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi Haberler
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
İran’da yeni doğan bebeğin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Haberler
İran'da yeni doğan bebeğin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Son Dakika Dünya Haberleri

16:34: 65 yaş üstü bireylerin evine bakım ve temizlik hizmeti - Haberler 16:33: Putin ile görüşen başhekim koronavirüse yakalandı - Haberler 16:32: Polis ekipleri, sokak hayvanlarını elleriyle besledi - Haberler 16:31: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz paylaşımı - Haberler 16:29: Silvan'da akraba kavgası kanlı bitti: 1 yaralı - Haberler 16:15: İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun - Haberler 16:10: Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı - Haberler 15:19: ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi - Haberler 14:54: Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu - Haberler 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı 14:46: Rusya'da koronavirüse karşı evlenme ve boşanma yasaklanacak - Haberler