Yakınları Öldü Sandı, Uyuyakaldığı Ortaya Çıktı

Kaynak: AA

Adıyaman'da yakınlarının kendisinden haber alamayınca polis ve itfaiyeyi aradığı şahsın, uyuyakaldığı ortaya çıktı.Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Bellibaş'tan dünden bu yana haber alamayan yakınları, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.İtfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak merdivenle 3. kattaki daireye gireceği sırada, içeride bulunan Mehmet Bellibaş, uyanarak, zili çalan yakınlarına kapıyı açtı.Mehmet Bellibaş, ekipleri görünce şaşkınlık yaşadı.Bellibaş'ın amcası Ahmet Bellibaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğeninin sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek öldüğünü sandıklarını söyledi.Ahmet Bellibaş, "Öldü diye çok korktuk. Zili çaldık ama cevap veren olmadı. Çok şükür, bir sıkıntı yokmuş." dedi.