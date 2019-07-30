Haberler» Güncel» Haber

Tahliye olan trafik magandası baklavacı kardeşler için kurban kestiler

Tahliye olan trafik magandası baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel için cezaevi önünde kurban kesildi.

30.07.2019 19:42
Tahliye olan trafik magandası baklavacı kardeşler için kurban kestiler

Pendik'te içinde hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler bugün tahliye edildi. Yakınları, Hasan ve Hüseyin Sel için cezaevi önünde kurban kesti.

Yakınları Sel kardeşlerin tahliyesinin ardından Maltepe cezaevinin önündeki yeşillik alanda kurban kesti. Pendik'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle haklarında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Hasan Sel ve Hüseyin Sel Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nda yapılan ilk duruşmanın ardından tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 6 Temmuz'da E-5 karayolunda meydana gelmişti. Hasan ve Hüseyin Sel, trafikte kendilerine yol vermediğini iddia ettikleri araca, içerisinde hamile bir kadın olmasına rağmen saldırıda bulunmuştu.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve tepkilerin yükselmesi sonrasında iki zanlı, başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Baklavacı kardeşlerin saldırısına uğrayan hamile kadın tahliye kararı sonrası gözyaşı döktüBaklavacı kardeşlerin saldırısına uğrayan hamile kadın tahliye kararı sonrası gözyaşı döktü

Hamile kadına ve eşine, trafikte dehşeti yaşatan magandaya bin 110 lira idari para cezasıHamile kadına ve eşine, trafikte dehşeti yaşatan magandaya bin 110 lira idari para cezası


İstanbul, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (134)
ADİL: sizin adaletinizi işler bu seviyeye geldiyse adalet kalmamıştır güle güle adalet ve kalkınma
Yayından Kaldır
18 2
Cevap yaz
REBEZE YOLCUSU: Gardeşim Senin Hanımın Hamile ona göre hareket etmek zorundasın Yol Ver Gitsin Vermiyorsun da Sendede Kötü Niyet Var Doğum Zamanıda Değil belki Arkanda Yol İsteyenin Acil bir Durumu Vardır Tamam Bunlar Edepsiz ya Hanımının hamileliğini kullanan sen Ne GADAR Edeplisin ,,Ben Yola çıktım En Çok bu Yol Verme Meselesinden Korkuyor ve devamlı yol veriyorum
Yayından Kaldır
6 21
Cevap yaz
AHA BU: Cikacaklarini zaten biliyoduk, Katl edilen mumcu demisti, Céza kanunun almanyadan, alle hukukun isvicreden, senin müslümanligin sadece kefen giymen, lan sen ne bicim müslümansin
Yayından Kaldır
6 2
Cevap yaz
BİZAK: kimi birakmislar lsn bibilen varmi cunku gunde hergun vukaat isleyenler serbest
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
YORUM: Ya, bunlarin Annası , Bacısı, ..varmı?!!!!!!
Yayından Kaldır
7 1
Cevap yaz
KOROGLU: Dunyanin hicbir yerinde 20 yila kadar hapis istenmezdi adammi oldurduler sanki, Dogru bir karar en fazla 6 ay hapis. Sicilleri temiz ise beraat ederler. TC bir muz cumhuriyeti degil hele hele sosyal medya istiyor diye hicbir karar sosyal medyaya gore verilmez. Ana yasamiz var AB ulkelerinden alinmis tamamen demokratik! Yerinde bir karar bence abartmayin, mobese kameralarindan hakim gormustur olayin aslini!
Yayından Kaldır
29 157
Cevap yaz
SEN TAM KÖR OĞLUSUN GALİBA: Öldürmeye teşebbüs, öldürmekten haha fazla ceza alır.
Yayından Kaldır
12 3
EMPATİ...: İnşAllah senin karın kızın yanındayken seninde başına gelsin. . . . .
Yayından Kaldır
63 6
İNSAN: ya bi defol!!
Yayından Kaldır
39 2
DARISI BASINA: 1 nusubet 1000 nasihata bedeldir basına gelince anlarsın adaleti gerzek
Yayından Kaldır
100 3
Tüm 134 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Güncel Haberleri
03:40   Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı
03:33   Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı
03:18   Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde 6. gün
03:12   Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı
03:09   Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde 6. gün
02:51   Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
02:48   Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 yaralı