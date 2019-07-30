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YAKINLARI SERBEST KALAN SEL KARDEŞLER İÇİN KURBAN KESTİ

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAPendik'te içinde hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler bugün tahliye edildi.

30.07.2019 19:57
YAKINLARI SERBEST KALAN SEL KARDEŞLER İÇİN KURBAN KESTİ
Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
Pendik'te içinde hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler bugün tahliye edildi. Yakınları, Hasan ve Hüseyin Sel için cezaevi önünde kurban kesti.
Pendik'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle haklarında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Hasan Sel ve Hüseyin Sel Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nda yapılan ilk duruşmanın ardından tahliye edildi. Yakınları Sel kardeşlerin tahliyesinin ardından Maltepe cezaevinin önündeki yeşillik alanda kurban kesti.

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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