Yakınlarını Trafik Kazasında Kaybedenlerin 'Adalet' İsyanı

Kaynak: DHA

ANTALYA'da trafik kazalarında yakınlarını kaybedenler, suçlu bulunan sürücülerin hafif cezalarla kurtulduğunu öne sürerek eylem yaptı. Trafik kazasında hayatını kaybeden Satılmış Fırat'ın (24) 7 aylık hamile eşi Cansu Fırat'ın da hak arayışına geldiği görüldü.Yakınlarını trafik kazalarında kaybeden ve suçlu bulunan sürücülerin hafif cezalarla serbest kalmasına itiraz eden yaklaşık 50 kişi, Kazım Özalp Caddesi Attalos Heykeli önünde bir araya gelerek çıklama yaptı. Ellerinde kaybettikleri yakınlarına ait fotoğraflar ve adalet taleplerini yazdıkları pankartlar taşıyan aile bireyleri, kazaya neden olan sürücülerin kısa süreliğine gözaltına alınıp bırakıldığını öne sürerek tepki gösterdi.Alkollü olduğu öne sürülen sürücü G.G.'nin çarpması sonucu yaşamını yitiren Satılmış Fırat'ın ablası Burcu Kınayman sürücünün aşırı hızla gelerek kardeşine çarptığını, aracından inip sadece otomobilinde hasar oluşup oluşmadığını kontrol ettiğini söyledi. Polis ekiplerinin kazanın ardından sürücüyü evinde gözaltına aldığını anlatan Kınayman, kardeşi Satılmış Fırat'ın eşi Cansu Fırat'ın 7 aylık hamile olduğunu da belirterek, "Kardeşim 2 ay sonra doğacak bebeğini göremeyecek. Bu kadıncağız ortada kaldı, benim yeğenim babasız kaldı" dedi.İlaçlarla ayakta durduğunu ifade eden anne Nuray Ustali ise oğlunun davasının 8 aydır başlatılmadığını söyledi. Sürücü A.D.'nin yakınının yargı mensubu olduğu için mahkeme sürecinin ağır ilerlediğini öne süren Engin Ustali'nin ağabeyi Emin Ustali "Hangi avukata sorsam bu durumu, 8 aydır mahkeme sürecinin başlamadığı anlatsam, 'Mutlaka bir müdahale var' diyor. Ben bir yargı mensubu olsam, babam savcı olsa bu süreç bu kadar sürer miydi? Sürücü kaza yapıyor ve şu anda dışarıda. Adalet, adil ve tarafsız bir yargı istiyorum. İntikam değil sadece adalet istiyorum" diye konuştu.Kazada yakınlarını kaybeden diğer aileler de yargılama sürecindeki adaletsizliğin giderilmesini ve ölümlü kazaların ardından suçlu bulunan sürücülerin cezalarının ağırlaştırılmasını talep etti.- Antalya