Yakınlarının Çin'den tahliyesini isteyen Sudanlılardan Cumhurbaşkanlığı önünde eylem

Sudanlı aileler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Çin'den yakınlarının bir an önce tahliye edilmesi için Cumhurbaşkanlığı önünde eylem düzenledi.

Çin'de mahsur kalanların fotoğrafları ve hükümetin soruna müdahalesinin istendiğine yönelik yazıların bulunduğu pankartları taşıyan aileler, hükümetten ve Egemenlik Konseyinden yakınlarının en kısa sürede Sudan'a getirilmesini talep etti.

Çin'deki bir öğrencinin babası Tayyib Ahmed, "Hükümetin çocuklarımızı Çin'den tahliye etmesi için burada toplandık. Buradaki ailelerin uçak kiralayacak paraları yok. Duruma müdahale etmesi için Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'a bir mektup gönderdik." diye konuştu.

Eylemcilerden Muhammed Ali Şin de "Şu ana kadar 3 eylem düzenledik, ancak derdimizi dinleyeni bulamadık. Çin'deki yakınlarımızın psikolojileri çok kötü ve hiçbirisinde de virüs bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Şin, Sudan hükümetinden vaat yerine icraat beklediklerini, tahliyenin bir an önce gerçekleştirilmesini istediklerini kaydetti.

Sudan hükümeti, 3 Şubat'ta vatandaşların tahliyesi için çalışmalara başladıklarını açıklamıştı.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Kovid-19'un bulaştığı kişi sayısı 75 bin 100'ü geçerken, salgın nedeniyle 2 bin 11 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 2 bin 5, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 2, Tayvan, Filipinler, Japonya ve Fransa'da da 1'er kişi hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 74 bin 185, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 62 ve Makau Özel İdare Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 22 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19 görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Japonya 614, Singapur 81, Güney Kore 46, Tayland 35, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, Avustralya 15, ABD 15, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 8, İtalya 3, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1."

Kaynak: AA