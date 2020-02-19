Haberler » Güncel » Yakınlarının Çin'den tahliyesini isteyen Sudanlılardan Cumhurbaşkanlığı önünde eylem - Haber

Yakınlarının Çin'den tahliyesini isteyen Sudanlılardan Cumhurbaşkanlığı önünde eylem

Sudanlı aileler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Çin'den yakınlarının bir an önce tahliye edilmesi için Cumhurbaşkanlığı önünde eylem düzenledi.

19.02.2020 19:03 | Son Güncelleme: 19.02.2020 19:06
Sudanlı aileler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Çin'den yakınlarının bir an önce tahliye edilmesi için Cumhurbaşkanlığı önünde eylem düzenledi.
Çin'de mahsur kalanların fotoğrafları ve hükümetin soruna müdahalesinin istendiğine yönelik yazıların bulunduğu pankartları taşıyan aileler, hükümetten ve Egemenlik Konseyinden yakınlarının en kısa sürede Sudan'a getirilmesini talep etti.
Çin'deki bir öğrencinin babası Tayyib Ahmed, "Hükümetin çocuklarımızı Çin'den tahliye etmesi için burada toplandık. Buradaki ailelerin uçak kiralayacak paraları yok. Duruma müdahale etmesi için Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'a bir mektup gönderdik." diye konuştu.
Eylemcilerden Muhammed Ali Şin de "Şu ana kadar 3 eylem düzenledik, ancak derdimizi dinleyeni bulamadık. Çin'deki yakınlarımızın psikolojileri çok kötü ve hiçbirisinde de virüs bulunmuyor." ifadelerini kullandı.
Yakınlarının Çin'den tahliyesini isteyen Sudanlılardan Cumhurbaşkanlığı önünde eylem

Çin Halk Cumhuriyeti, Sudan, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 20:39:52