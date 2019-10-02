Haberler » Güncel » Haber

Yakınlarının haber alamadığı kişinin evde cansız bedeni bulundu

ADIYAMAN'da, yakınlarının 3 gündür haber alamadığı Şevket Kaya (62), polis ekiplerince evinde ölü bulundu.

02.10.2019 00:48Yakınlarının haber alamadığı kişinin evde cansız bedeni bulundu
ADIYAMAN'da, yakınlarının 3 gündür haber alamadığı Şevket Kaya (62), polis ekiplerince evinde ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde, Esentepe Mahalesi'nde meydana geldi. Evinde yalnız oturan Şevket Kaya'dan 3 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evden kötü kokular geldiğini fark etti. Çilingir yardımıyla girilen evde Şevket Kaya'nın cansız bedeni bulundu. Evde yapılaı incelemenin ardından Kaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.



Şevket Kaya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
06:46 Irak'taki gösteriler için inceleme başlatıldı
06:38 İzmir'de ev yangını
06:24 Kuzey Kore'den füze denemesi
06:02 Suudi Arabistan, İran'la diyalog için şartlarını sundu
04:15 Evin penceresine atılan eyp, korkuya neden oldu
04:10 Kuzey Kore'den füze denemesi
04:08 Evin penceresine atılan eyp, korkuya neden oldu