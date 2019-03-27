Yakışıklı Oyuncu Ali Yağcı, Erkenci Kuş Dizisinden Ayrılıyor

Star'ın Gold Film imzalı dizisi Erkenci Kuş, Aslı Zengin'in yazdığı, Çağrı Bayrak'ın ise yönettiği proje, eğlenceli konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla kısa sürede fenomen olmayı başardı.

DİZİYE VEDA EDİYOR

Geçtiğimiz haziran ayından itibaren ekranlarda olan Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş'ta bu hafta bir veda daha yaşanacak. Demet Özdemir, Can Yaman, Öznur Serçeler, Özlem Tokaslan, Berat Yenilmez ve Birand Tunca gibi ünlü oyuncuları buluşturan projenin oyuncu kadrosunda bir ayrılık yaşanacağı ortaya çıktı. Osman karakterine hayat veren Ali Yağcı'nın Erkenci Kuş'tan ayrılacağı öğrenildi.

NASIL VEDA EDECEĞİ MERAK KONUSU OLDU

Dizideki performansıyla büyük ilgi gören ve popülaritesi artan Ali Yağcı'nın projeye nasıl veda edeceği ise merak konusu oldu.