Haberler» Magazin» Haber

Yakışıklı oyuncu Alp Navruz, askerlik nasıl geçti sorusuna yaşlılık fotoğrafıyla cevap verdi

'Elimi Bırakma' dizisinin yakışıklı başrol oyuncusu Alp Navruz, üç hafta önce gittiği vatani görevini tamamladı. Navruz, askerlik sorularına ilginç bir paylaşımla cevap verdi.

20.07.2019 12:49

Yakışıklı oyuncu Alp Navruz, üç haftalık vatani görevini tamamladı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Navruz, "Askerlik nasıl geçti" sorularına son dönemin popüler uygulaması yaşlandırma programında çektiği fotoğrafı ile cevap verdi.

ÇEKİMLERE BAŞLADI

Navruz'un 'Cenk' karakterini canlandırdığı Elimi Bırakma dizisinin çekimlerinin Temmuz ayının son haftası başlayacağını öğrenmesinin ardından hazırlıklara başladı. Yoğun bir hazırlık kampına gireceği iddia edilen Navruz, bir yandan 'Elimi Bırakma' dizisinin çekimlerine hazırlanırken diğer yandan reklam yüzü olduğu markanın Ağustos ayında gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon çekimlerine de hazırlanacak.

Yakışıklı oyuncu Alp Navruz, askerlik nasıl geçti sorusuna yaşlılık fotoğrafıyla cevap verdi
Alp Navruz, Magazin

YORUMLAR (2)
ANIL: tabi dile kolay 18 gün askerlik her baba yapamaz insanı yıpratır yaşlandırır hele birde o uzun sürede parasız kalmıştır
Yayından Kaldır
33 0
Cevap yaz
MBMM: supersin. . :))))))
Yayından Kaldır
2 0
Son Dakika Haberleri
13:22   Kayısı Festivali'nde Funda Arar rüzgarı
12:49   Yakışıklı oyuncu Alp Navruz, askerlik nasıl geçti sorusuna yaşlılık fotoğrafıyla cevap verdi
12:41   Yeni Türkü grubu 40. yılını Bilecik'te verdiği konserle kutladı
12:04   Haluk Levent, Çanakkale'deki ağaç katliamına tepki gösterdi
11:57   'Behzat Ç. bir Ankara polisiyesi'
11:32   Gece, Emre ile Aydın'landı
11:17   Diva Bülent Ersoy, oyuncu Cem Özer'in kucağına oturdu