Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz aşkını ilan etti! Sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı

2018 yılının Şubat ayında Burcu Özberk ile ilişkisini noktalayan Alperen Duymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni birlikteliğini duyurdu.

İLK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Geçtiğimiz sezon Çarpışma dizisinde başarılı performansı ile dikkat çeken oyuncu, 2020 yılının ilk paylaşımında ise sevgilisini takipçilerine tanıştırdı. Yeni sevgilisi Kübra Kelkit ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, aşkını ilan etti. Duymaz, sevgilisiyle çekilen karesine, "Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Sevdiklerinizle olmanız dileğiyle..." notunu düştü.

Yakışıklı oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Duymaz'ın hayranları, "Mutluluğun daim olsun" diyerek bu aşkı onayladı.