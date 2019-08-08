Yakışıklı oyuncu Berkay Hardal, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi

İstanbullu Gelin dizisindeki başarısıyla yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu Berkay Hardal, önceki gün bir alışveriş merkezinde oyuncu kız arkadaşı Dilan Telkök ile ele ele görüntülendi.
"İLİŞKİNİN HEYECANINI YAŞIYORUZ"
Yemek yedikleri mekandan el ele çıkan çiçeği burnunda aşıkları, kendilerini görüntüleyen gazetecilerle sohbet etti. İlişkilerini sosyal medya hesaplarından da duyuran çift, "Daha ilişkinin başındayız. Heyecanını yaşıyoruz" dedi.
"ARKADAŞ GRUBUNDA TANIŞTIK"
Oyuncu sevgilisiyle nasıl tanıştıklarını anlatan Berkay Hardal, "Köyceğiz'de bir arkadaş grubunda denk geldik. Eğlendiğimizi, uyuştuğumuzu gördük. Sonra sevgili olduğumuzu fark ettik" şeklinde konuştu.
ROL ARKADAŞIYLA AŞK YAŞIYORDU
Berkay Hardal, İstanbullu Gelin dizisinde partnerini oynayan oyuncu Hira Koyuncuoğlu ile aşk yaşıyordu. Evlenecekleri beklenen çift, geçtiğimiz sene ani bir kararla yollarını ayırmıştı.