19 Mart 2019, 18:45
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Yakışıklı Oyuncu Burak Hakkı, Gönlünü Yunan Güzele Kaptırdı!

Verdiği hemen her röportajda bir daha evlilik düşünmediğini belirten yakışıklı oyuncu Burak Hakkı'nın kararını Yunan sevgilisi değiştirdi. Burak Hakkı, ''Düğün kısmetse bu yaz olacak'' açıklamasını yaptı.

Verdiği hemen her röportajda bir daha evlilik düşünmediğini belirten yakışıklı oyuncu Burak Hakkı'nın kararını Yunan sevgilisi değiştirdi.

KALBİNİ YUNAN KIZINA KAPTIRDI

Burak Hakkı ile Sema Şimşek, 2001'de nikah masasına oturmuş, 2008'de oğulları Rüzgar'a kavuşmuşlardı. Ama Şubat 2012'de boşanmışlardı. 2013'te DJ Lia Papadaki, 2016'da Gülşen Potuk ile flört eden Burak Hakkı, 2017'de kalbinini komşu kızı Hara Papa'ya kaptırmıştı.

''DÜĞÜN KISMETSE BU YAZ OLACAK''

Her röportajında evlenmeyi düşünmediğini söyleyen Burak Hakkı, Yunan sevgilisi uğruna kararını değiştirdi. Geçtiğimiz günlerde nişan yüzükleri takıldı. Burak Hakkı, ''Düğün kısmetse bu yaz olacak'' açıklamasını yaptı.

Burak Hakkı, Magazin



YORUMLAR (14)
FRANKFURT: isabet olmus hemserisine kaptirmis gönlünü gecici olarak
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TUNCTUNC: BURAK KARDE$IME YAKI$IR. BAKSANIZA ADAMIN SAKALLARI YUNAN TANRISI ZEUS GIBI. ARTIK YUNANLI GELINIMIZ VAR. . YUNANLILAR SINIRDEN DÖRT KÖ$E OLCAKLAR AMA BIZE MECBUREN ENI$TE DIYCEKLER 3 DEGIL 6 COCUK ISTERIZ:-)
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SUYA YAZI YAZAN ADAM : Burak Hakkı, hakkını ver tamam mı....
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ESMA TEYZE: benim bildiğim zina etmek haramdır hiçbir erkek yada bayan böyle bir fenalık yapmamalıdır.
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