Yakışıklı Oyuncu Burak Hakkı, Gönlünü Yunan Güzele Kaptırdı!

Verdiği hemen her röportajda bir daha evlilik düşünmediğini belirten yakışıklı oyuncu Burak Hakkı'nın kararını Yunan sevgilisi değiştirdi.

KALBİNİ YUNAN KIZINA KAPTIRDI

Burak Hakkı ile Sema Şimşek, 2001'de nikah masasına oturmuş, 2008'de oğulları Rüzgar'a kavuşmuşlardı. Ama Şubat 2012'de boşanmışlardı. 2013'te DJ Lia Papadaki, 2016'da Gülşen Potuk ile flört eden Burak Hakkı, 2017'de kalbinini komşu kızı Hara Papa'ya kaptırmıştı.

''DÜĞÜN KISMETSE BU YAZ OLACAK''

Her röportajında evlenmeyi düşünmediğini söyleyen Burak Hakkı, Yunan sevgilisi uğruna kararını değiştirdi. Geçtiğimiz günlerde nişan yüzükleri takıldı. Burak Hakkı, ''Düğün kısmetse bu yaz olacak'' açıklamasını yaptı.