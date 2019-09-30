Yakışıklı oyuncu Ekin Met Daymaz, askere gideceğini sosyal medya hesabından duyurdu

Bedelli askerlikten yararlanan ünlülere oyuncu Ekin Mert Daymaz da dahil oldu. Yakışıklı oyuncu, vatani görevini yerine getireceğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

SAKALLARINI KESTİĞİ VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Daymaz, "Gençler ben askere kaçtım kısa bir süre sonra görüşmek üzere" paylaşımından sonra uzun süre kesmediği sakallarını kazıtarak son halini de takipçileriyle paylaştı.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Genç oyuncu sakallarını ve saçlarını traş ettikten sonraki halini "Alın alın merak ediyordunuz" notuyla paylaştı. Hayranlarının uzun süre sakallı gördüğü oyuncunun son hali ise şaşkınlığa uğrattı. Daymaz, birliğine teslim olmak için yakın dostlarıyla yola çıktı.