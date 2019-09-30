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Yakışıklı oyuncu Ekin Met Daymaz, askere gideceğini sosyal medya hesabından duyurdu

Oyuncu Ekin Mert Daymaz, sosyal medya hesabından askere gideceğini "Gençler ben askere kaçtım kısa bir süre sonra görüşmek üzere" sözleriyle duyurdu.

30.09.2019 15:26

Bedelli askerlikten yararlanan ünlülere oyuncu Ekin Mert Daymaz da dahil oldu. Yakışıklı oyuncu, vatani görevini yerine getireceğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

SAKALLARINI KESTİĞİ VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Daymaz, "Gençler ben askere kaçtım kısa bir süre sonra görüşmek üzere" paylaşımından sonra uzun süre kesmediği sakallarını kazıtarak son halini de takipçileriyle paylaştı.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Genç oyuncu sakallarını ve saçlarını traş ettikten sonraki halini "Alın alın merak ediyordunuz" notuyla paylaştı. Hayranlarının uzun süre sakallı gördüğü oyuncunun son hali ise şaşkınlığa uğrattı. Daymaz, birliğine teslim olmak için yakın dostlarıyla yola çıktı.

Yakışıklı oyuncu Ekin Met Daymaz, askere gideceğini sosyal medya hesabından duyurdu

Ekin Mert Daymaz, Instagram, bedelli, Magazin

YORUMLAR(16)
JÖH:bu ve bunun gibiler yüzünden kutsal askerlik vazifesi inebileceği en dip seviyeyi gördü, sistemi bu hale getiren herkese yazıklar olsun.
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ERCAN:ne yapalım üzülelimmi herkes yapıyo sende yapacan hem kimdi bu yahu tanıyan merak eden varmıdır kırk yıl görmesek aklımızın ucundan geçmez
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TURAN:Vatanı bu tip askerlere emanet etmeyin. . . !
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ADINIZI YAZIN:Burada kem kum edenlerın çoğu askerde ya çuruk almak ıcın ya ada hava degısımı almak ıcın takla atan tipler. Milletin çoluğuna cocuguna askerlıgı zehır edıp sonra gelıp 21 gun askerlık mı olur dıyorsunuz :) Sız 1 sene yaptınız da ne oldu ya da ben 6 ay ? Profesyonel askerlıge tamamen gecılmesı lazım .
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YILDIZ:Her haliyle yakışıklı çocuk
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BİR ZAMANLAR ANADOLU:Cehenneme kadar yolun var!
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KRALEX:21 GÜN ASKERLIK MI OLUR ADALETMI BİZ 15 AY YAPTIKK :(
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JHH:Tiplere bakın bunların çoğu uyuşturucu bağımlısı. Vatan nedir bilmezler dalga geçer gibi askerlik diyor
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W:Sence hic tipinde uyusturucu bagimlisi varmi emin olmadığın şey hakkında yazma iftira olurr
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ARORA:bizene kardeşim senin nere gidip geldiğin ne yaptığın
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