Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in omurgası kırıldı

Serenay Sarıkaya ile 3,5 yıllık aşkını noktalayan Kerem Bürsin, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tatilde talihsiz bir kaza geçirdi. Tekneyle denize açılan yakışıklı oyuncu düşerek omurgasını kırdı.
OMURGA KIRIĞI TEŞHİSİ KONULDU
Teknedekiler tarafından sudan çıkarılarak acilen hastaneye götürülen Kerem Bürsin'e "omurga kırığı" teşhisi kondu.
FİZİK TEDAVİ GÖRÜYOR
Yaklaşık 10 gündür fizik tedavi gören ve korse kullanan başarılı oyuncunun sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor.
İLİŞKİLERİNİ YIPRANDIĞI GEREKÇESİYLE NOKTALAMIŞLARDI
Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya ilişkilerinin yıprandığı gerekçesiyle 3,5 yıllık beraberliklerine geçtiğimiz Nisan ayında son vermişti.