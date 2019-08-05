Haberler» Magazin» Haber

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in omurgası kırıldı

Serenay Sarıkaya ile ayrıldıktan sonra kendini tatil için Bodrum'a atan Kerem Bürsin, facianın eşiğinden döndü. Tekneden düşen genç oyuncunun omurgası kırıldı.

05.08.2019 14:40
Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in omurgası kırıldı

Serenay Sarıkaya ile 3,5 yıllık aşkını noktalayan Kerem Bürsin, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tatilde talihsiz bir kaza geçirdi. Tekneyle denize açılan yakışıklı oyuncu düşerek omurgasını kırdı.

OMURGA KIRIĞI TEŞHİSİ KONULDU

Teknedekiler tarafından sudan çıkarılarak acilen hastaneye götürülen Kerem Bürsin'e "omurga kırığı" teşhisi kondu.

FİZİK TEDAVİ GÖRÜYOR

Yaklaşık 10 gündür fizik tedavi gören ve korse kullanan başarılı oyuncunun sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor.

İLİŞKİLERİNİ YIPRANDIĞI GEREKÇESİYLE NOKTALAMIŞLARDI

Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya ilişkilerinin yıprandığı gerekçesiyle 3,5 yıllık beraberliklerine geçtiğimiz Nisan ayında son vermişti.


Serenay Sarıkaya, Magazin

YORUMLAR (10)
KAZASİZ KUL OLMAZ EKİBİ: Geçmiş olsun ikinci kaza bu kadar hafif olmayabilir. Kaygan zemine dikkat
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SOSYOPAT: Keşke ölse çünkü çok yakışıklı kıskanıyorum.
Yayından Kaldır
0 4
Cevap yaz
VARAVİRA: cok cok önemli bir haber! böyle kaliteli haberlere can kurban!
Yayından Kaldır
9 0
Cevap yaz
FİZİK TEDAVİCİ: Bu arkadaş omurgalılar sınıfındanmıymış
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
SEYİRCİ: Berna keklik çok guzel bir bayan.
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
ONUR: bende ekmek parası için inşaatın 2. katından düşüp kolumu kırmıştım ama haberlere çıkmadım hiç demekki ünlülerin canı bizden daha değerli
Yayından Kaldır
35 0
Cevap yaz
6.FİLO: Düştüğü yere zarar vermiş olsaydın mutlaka parasını alırlardı şanslıymışsın
Yayından Kaldır
0 0
GA HA: Günaydın
Yayından Kaldır
3 0
PAŞALI: Açık havada sigara içmeyin lütfen canı çekip te alamayan insanlar var. .
Yayından Kaldır
14 2
Cevap yaz
AVUTUCU: her sene düşüyo maşallah bilmiyosan binme kardeşim
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
15:56   Canan'dan sürpriz cover "adam olaydın"
15:26   Oğlunun eline silah verip fotoğrafını çeken Kaya Çilingiroğlu, sosyal medyada linç edildi
15:12   'Zengin Mutfağı' turneye çıkıyor!
14:40   Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in omurgası kırıldı
13:47   Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'a sürpriz doğum günü
12:54   Sunucu Cansu Canan Özgen'in yeni adresi belli oldu
11:41   'Grup Gündoğarken ile Üçgen Teras'ta Yıldızlı Buluşmalar' başlıyor