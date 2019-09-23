Yakışıklı oyuncu Onur Tuna'dan kafa karıştıran paylaşım: Vurma, okşa

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinden ayrılarak yeni dizi Mucize Doktor'a geçe yakışıklı oyuncu Onur Tuna, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımıyla dikkat çekti.

"VURMA, OKŞA"

Dizinin çekimleri için gece gündüz sette olan oyuncu, önceki gün uykusuz ve yorgun olduğu görülen fotoğrafını "No make up" notuyla paylaştı. Yeni bir paylaşım yapan oyuncu yazdığı notla kafa karıştırdı. Tuna, siyah-beyaz fotoğrafını "Vurma, okşa mesela.. biliyorum zor bu iş ama dene dünyayla seviş." notuyla paylaştı. Tuna'nın paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

"DİZİYİ İZLERKEN KENDİMDEN TİKSİNDİM"

Mucize Doktor dizisinde "Doktor Ferman" rolünü oynayan Onur Tuna, Posta'ya verdiği röportajda "Bu senaryo önüme gelince çok etkilendim ve "İşte budur" dedim. İyi bir iş olacağına emindim ve öyle de oldu. Hikaye sürükleyici ve otizm konusunda farkındalığı artırmak için de önemli. Ferman 30'larında, hastanenin yıldızı bir cerrah. Kuralcı bir adam. Başarısızlığa tahammülü yok.

Ukala ve uzak görünüyor ama aslında bir sırrı var. Bu sır yüzünden aslında kalbinin ne kadar yumuşak olduğunu görmüyor kimse. Oynarken, özellikle asistanım doktor Ali'ye kötü davrandığım sahnelerde etkileniyorum. En çok Ali'ye ameliyathanedeyken "Oraya geç ve sadece izle, hiçbir şeye dokunma" dediğim sahnede kendimden nefret ettim. Hatta izlerken kendimden tiksindim. Kendimden derken karakterim Ferman'dan bahsediyorum tabii..." dedi.