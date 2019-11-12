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Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Her şey yolunda

Ferhat ile Şirin dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Tolga Sarıtaş, Zeynep Mayruk'tan ayrıldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Oyuncu, "Her şey yolunda" dedi.

12.11.2019 21:11 | Son Güncelleme: 12.11.2019 21:23

Gözlerden uzak bir ilişki sürdüren oyuncu Tolga Sarıtaş ile İzmirli modacı Zeynep Mayruk'un ayrıldığı iddia edilmişti. FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Ferhat ile Şirin dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Tolga Sarıtaş, ayrılık iddialarını yalanladı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Önceki gece bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan ikiliden Tolga Sarıtaş, ayrılık iddialarına "Yok öyle bir şey. Her şey yolunda. Görünen köy kılavuz istemez" dedi.

TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

30 Mayıs 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan başarılı oyuncu, Akkant Lisesi'nden mezun olduktan sonra ilgisini tamamen oyunculuğa yöneltti. Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda tiyatro sahnelerinde yer aldı. Sadece oyunculukla yetinmedi ve müzik gruplarıyla birlikte baterist bir de gitarist olarak sahne aldı.

Çeşitli dizi ve filmlerde yer alsa da Güneşin Kızları dizisinde "Ali Mertoğlu" karakteri ile tanınan Sarıtaş, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı "Şehzade Cihangir" karakteriyle Türk seyircisinin gönlüne taht kurdu. Ayrıca oyuncu, 20 Ocak 2017'de vizyona giren Kötü Çocuk filminde "Meriç Tuna" karakterine hayat verdi.

Söz dizisinde "Yavuz Karasu" karakteri ile başarısından söz ettiriyor. 46. Uluslararası Emmy Ödülleri''nde 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında aday gösterildi. 27 yaşındaki Tolga Sarıtaş Amerika'da gerçekleşen ödül töreninde Brezilya'dan Julio Andrade, Kanada'da Billy Campbell ve Danimarka'dan Lars Mikkelsen ile yarıştı.

Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Her şey yolunda

Zeynep Mayruk, Tolga Sarıtaş, TV, Magazin


HABER YORUMLARI (6)
KİBRİSLİ:En hakkiki haber bu iste
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LAOSLU:Aynen kamboçyalı aynen.
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MOZAMBİKLİ:AYNEN KAMBOÇYALI.
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KAMBOÇYALI:Defol lan Türkiyeden gapçık ağız.
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AVNİ:aslım cevap vermiyorsan ben nişanı atıyorum. fazla naz aşık usandırır.
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GERÇEK AVNİ:sen kimsin la
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