Haberler » Güncel » Yakışıklı ve başarılı oyuncular 'feride' setini bastı - Haber

Yakışıklı ve başarılı oyuncular "feride" setini bastı

Senaryosunu Zeynep Çamcı'nın kaleme aldığı "Feride" filmi için başarılı oyuncunun arkadaşları Uraz Kaygılaroğlu, Yiğit Kirazcı, Alper Saldıran ve Yusuf Akgün sürpriz yaparak filme dahil oldu.

03.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:43Yakışıklı ve başarılı oyuncular

Zeynep Çamcı "Arkadaşlarım sağ olsunlar filmim için beni yalnız bırakmadılar, bende onların filmlerinde oynamak üzere söz verdim" dedi.

Yer altında kahraman kostümleri dikilen bir atölye de terzilik yapan Feride'nin, emek ve sevgi hırsızı patronuna baş kaldırıp iddialaşması ve daha sonra moda devlerine kafa tutan yolculuğunu anlatan film, gücünü sevgiden alan kahramanların hikayesini seyirciyle buluşturacak.

Yapımcılığını UNG Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ali Yorgancıoğlu ve Zeynep Çamcı'nın birlikte oturduğu filmde; Zeynep Çamcı, Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik, Osman Akça, Ceren Taşçı, Ali Barkın, Aycan Koptur, Fırat Sobutay gibi başarılı birçok isim rol alıyor.


zeynep çamcı, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:18 Bakan Albayrak: "Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. - Haber
11:18 Macron isteyince NATO ölür mü? - Haber
11:18 Doğu Anadolu'da 280 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı - Haber
11:17 DHA YURT BÜLTENİ-8 - Haber
11:13 Sunucu adaylarına önemli tüyolar - Haber
11:02 Meral Akşener EYT'yle ilgili konuştu: Siz kim oluyorsunuz da milletimi, kendi hazinesine yük sayıyorsunuz? - Haber
10:48 CHP'li heyet cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'la görüşecek - Haber
10:42 ABD'li milletvekili yolsuzluk suçlamalarını kabul etti - Haber
10:35 Fiyatı 9 kat artan sarımsak tane ile satılıyor - Haber
10:32 Fatih Erbakan'dan Abdullah Gül'e ağır sözler: Bir insanın yolu Siyonizm kuruluşlarından geçmişse yarar beklenmez - Haber
10:01 12 mango ağacından 45 bin lira para kazandı - Haberler
09:45 Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
11:35 Türkiye'de ilk kez Malatya'da üretilen mor ekmeğe ilgi artıyor - Haberler
3.12.2019 11:22:34