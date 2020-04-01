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Yakıt deposunda binlerce paket sigara çıktı

Şanlıurfa'da 23 bin 917 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili 4 tır sürücüsü gözaltına alındı.

01.04.2020 12:03 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:04
Yakıt deposunda binlerce paket sigara çıktı
Şanlıurfa 'da 23 bin 917 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili 4 tır sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışması sonrası Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki 4 tır içerisinde gümrük kaçağı sigara olduğunu belirledi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda tırların gizli bölmelerinde 23 bin 917 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 tır sürücüsü ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, 3. Sayfa
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