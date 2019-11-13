Haberler » Güncel » Yakıt deposunda uyuşturucu sevkiyatı - Haber

Yakıt deposunda uyuşturucu sevkiyatı

Aksaray'da bir otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 8 kilo 266 gram esrar ele geçirildi.

13.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:20Yakıt deposunda uyuşturucu sevkiyatı
'da bir otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 8 kilo 266 gram esrar ele geçirildi.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Aksaray- kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında A.Ç'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, aracın yakıt deposuna plastik şişeler içerisinde gizlenmiş 8 kilo 266 gram esrar ve 744 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü A.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:16 İnegöl'de kaçak telefon ve silah ele geçirildi
14:16 Öğrenciler yararına kermes
14:15 Ürdünlü çocuğa tokat atan sanık için tahliye kararı
14:10 Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
14:15 Ünlü sanatçılar 11 milyon fidan klibinde buluştu
14:06 Anket şirketi ORC, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketinin sonuçlarını açıkladı
14:03 Washington Post, Trump'ın Erdoğan'a 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması önereceğini iddia etti
13:00 Sınava girmek istemeyen genç kız, okulun ikinci katından kendini boşluğa bıraktı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
12:39 TÜRK-İŞ, HAK İŞ ve DİSK, "Bu vergi düzeni adil değildir" deyip Meclis'e çağrı yaptı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 14:16:35