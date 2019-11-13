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Yakıt deposunda uyuşturucu sevkiyatı

Aksaray'da bir otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 8 kilo 266 gram esrar ele geçirildi.

13.11.2019 13:43 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:45
'da bir otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 8 kilo 266 gram esrar ele geçirildi.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Aksaray- kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında A.Ç'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, aracın yakıt deposuna plastik şişeler içerisinde gizlenmiş 8 kilo 266 gram esrar ve 744 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü A.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Yakıt deposunda uyuşturucu sevkiyatı

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


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