Yakıt Emniyet Sistemi ile yüzde 100 garantili otogaz dönemi başlıyor

Petrol Ofisi, Türkiye 'de bir ilk olarak hayata geçirdiği Yakıt Emniyet Sistemi (YES) ile tüketicilerine yüzde 100 garantili otogaz sunacak.Petrol Ofisinin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), TÜV Austria ve Intertek Caleb Brett iş birliğiyle hayata geçirdiği YES projesi, düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı.Toplantıda paylaşılan bilgilere göre, PO/Gaz tarafından Türkiye'de ilk kez uygulanacak YES otogaz tüketicilerine yakıtta yüzde 100 kalite ve tam dolum garantisi sunacak.Sistemdeki süreç, Petrol Ofisi istasyonlarından alınan otogaz ile ilgili olası bir şikayetin Petrol Ofisi Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne iletilmesiyle başlayacak. Müşterinin şikayeti üzerine gerekli ölçüm ve incelemeler bağımsız kuruluşlar İTÜ, Intertek Caleb Brett veya TÜV Austria tarafından gerçekleştirilecek. İncelemenin tüm aşamalarında müşterilerin SMS yoluyla bilgilendirildiği sistemde, 72 saat içerisinde sonuca ulaşılabilecek.Petrol Ofisinden yakıt alan tüm tüketiciler sisteme otomatik olarak dahil edilmiş olacak ve yakıtın nerede, hangi saatte alındığı kayıtlara geçecek.Petrol Ofisi, şikayetlerle ilgili süreçlere hiçbir şekilde müdahale edemeyecek ve söz konusu bağımsız kuruluşlar müşteriyle iletişime geçecek.Sistem sayesinde, özellikle otogaz LPG kullanımında yaygın olan ürün kalitesi, güvenirliği, araca zarar verme ihtimali gibi endişelerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor."İstasyonlar evrim geçiriyor"Toplantıda Türkiye LPG sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper, sistemin Türkiye için bir yenilik olacağını ve sektöre büyük bir katkı sağlayacağını dile getirdi.Türkiye LPG sektörünün 3,5 milyon tona varan tüketimle Güney Kore'den sonra dünyada ikinci sırada yer aldığını kaydeden Şiper, "Tüketim olarak dünyanın ikinci büyük ülkesiyiz ama dünyada en fazla otogaz istasyonu bulunan ülkeyiz. Türkiye'de 12 bin 937 istasyon var, bu istasyonların 10 bin 689'unda otogaz satışı mevcut. Bu yaygınlık da Türkiye'de LPG'nin ciddi oranlarda kullanılmasına katkı sağlıyor. Ayrıca, dünyada benzin tüketimi otogaz LPG tüketiminden daha az olan tek ülkeyiz." diye konuştu.Şiper, dünyada bugün birçok ülkenin alternatif otomobil yakıtı arayışında olduğunu ve Türkiye LPG pazarının dünyaya örnek teşkil ettiğini aktardı.Türkiye'deki şirketlerin de LPG'nin yaygınlaşmasında büyük bir rol oynadığını söyleyen Şiper, "Artık istasyonlara, akaryakıt değil, yakıt istasyonu dememiz gerekiyor çünkü bu istasyonlarda otogaz var, bazılarında ise elektrikli araçlar için şarj istasyonu var. İstasyonlar bu anlamda evrim geçiriyor." ifadelerini kullandı.Petrol Ofisi'nin Türkiye genelinde bin 750 istasyonu bulunuyor.