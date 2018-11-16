Yakıt Hırsızları Tutuklandı

Eskişehir
'de, park halindeki araçlardan yakıt çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, kentte park halindeki araçlardan yakıt çalınmasıyla ilgili çalışma başlatmış, önceki gün şüpheli R.E., A.E., S.İ. ve İ.M.'yi, Eskişehir- Kütahya
karayolunda, yapılan hırsızlıklarda kullanıldığı tespit edilen kamyonette yakalamıştı. Polis
sorgusunun akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü,Eskişehir