Haberler » Güncel » Yakıt kamyonu ile okul servisi çarpıştı: Art arda patlamalar - Haber

Yakıt kamyonu ile okul servisi çarpıştı: Art arda patlamalar

Hindistan'da yakıt taşıyan kamyon ile okul servisi çarpıştı.

09.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:06Yakıt kamyonu ile okul servisi çarpıştı: Art arda patlamalar

'da yakıt taşıyan kamyon ile okul servisi çarpıştı. Çarpışmanın ardından art arda meydana gelen patlamalar, amatör kameralarca kaydedildi. Kazanın ardından otobüste bulunan 26 çocuğun kurtarıldığı ve kimsenin zarar görmediği belirtildi.

Kaza, Hindistan'ın Gucarat eyaletindeki Surat kentinde meydana geldi. Yakıt tüpleri taşıyan kamyon ile 26 çocuğun bulunduğu okul servisi çarpıştı. Kamyonun kaza sonrası alev almasıyla birlikte art arda patlamalar meydana geldi. Yerel medya, patlamaların hemen öncesinde çocukların kurtarıldığını, kazayı hafif sıyrıklarla atlattıklarını bildirdi.

Görüntü Dökümü

------------------------------------

-Yanan kamyonun görüntüsü

-Art arda patlamalar

-Yükselen alevler

-Detaylar



Hindistan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:04  Ankara-hac kuraları açıklandı-1 - Haber
12:04  Anayasa Mahkemesinden acil ilaç bekleyen Hira bebeği sevindiren karar - Haber
12:04  Uganda'da bina çöktü: 6 ölü, 3 yaralı - Haber
12:04  AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, İran ile ABD arasındaki gerilimi değerlendirdi Açıklaması - Haber
12:04  İhracatta 2020 hedefi 190 milyar dolar - Haber
11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
10:17  Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
07:02  İran olayları sonrası Trump'ın Senato'daki yargı işlemlerine haftaya başlanacak - Haber
9.01.2020 12:07:27