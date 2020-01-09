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Yakıt kamyonu ile okul servisi çarpıştı: art arda patlamalar

Yakıt kamyonu ile okul servisi çarpıştı: Art arda patlamalarHindistan, (DHA)- Hindistan'da yakıt taşıyan kamyon ile okul servisi çarpıştı.

09.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:14
Yakıt kamyonu ile okul servisi çarpıştı: Art arda patlamalar
, (DHA)- Hindistan'da yakıt taşıyan kamyon ile okul servisi çarpıştı. Çarpışmanın ardından art arda meydana gelen patlamalar, amatör kameralarca kaydedildi. Kazanın ardından otobüste bulunan 26 çocuğun kurtarıldığı ve kimsenin zarar görmediği belirtildi.
Kaza, Hindistan'ın Gucarat eyaletindeki Surat kentinde meydana geldi. Yakıt tüpleri taşıyan kamyon ile 26 çocuğun bulunduğu okul servisi çarpıştı. Kamyonun kaza sonrası alev almasıyla birlikte art arda patlamalar meydana geldi. Yerel medya, patlamaların hemen öncesinde çocukların kurtarıldığını, kazayı hafif sıyrıklarla atlattıklarını bildirdi.
Yakıt kamyonu ile okul servisi çarpıştı: art arda patlamalar

Hindistan, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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