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Yakıt krizini Türkiye çözdü

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Bizah'ta yaşanan yakıt krizi Türkiye tarafından çözüldü.

18.12.2019 09:14 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:19Yakıt krizini Türkiye çözdü
'nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Bizah'ta yaşanan yakıt krizi tarafından çözüldü. Yakıtın Türkiye'den getirilmesinin ardından fırınlar ve hastaneler normal çalışmalarına döndü.

Halep'in kuzeyinde bulunan Bizah'ta yaşanan yakıt krizi Türkiye tarafından çözüldü. Şehirde yaşanan yakıt krizinin ardından Çobanbey ve Cerablus geçidinden gelen Türk yakıtı Bizah'a ulaştı. Türkiye'den getirilen yakıtlar sayesinde bölgede bulunan fırın ve hastaneler çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Normal fiyata satılan yakıt sayesinde kurumlar çalışmalarını sürdürüyor.

İdlib'deki yetkililer yakıt krizinin arttı ve durumun kötüleştiği uyarısında bulunmuştu. Yetkililer, yakıt sorununun çözülmemesi durumunda hastanelerde hasta kabulünün duracağını açıklamıştı. - HALEP

Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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