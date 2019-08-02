Haberler» Güncel» Haber

Yakıt sistemi arızalanan küçük uçak otoyola acil iniş yaptı

ABD'de yakıt sistemi arızalanan küçük uçak, trafiğin yoğun olduğu otoyola acil iniş yapmak zorunda kaldı.

02.08.2019 11:33 Yakıt sistemi arızalanan küçük uçak otoyola acil iniş yaptı
ABD'de yakıt sistemi arızalanan küçük uçak, trafiğin yoğun olduğu otoyola acil iniş yapmak zorunda kaldı. O anlar, polisin güvenlik kamerasına yansıdı.

Washington eyaletinin Pierce bölgesinde meydana gelen olayda, tek pervaneli küçük uçak, yakıt sisteminin arızalanması sonucu otoyola iniş yaptı. Polisin, uçağın yola ineceğini fark etmesinin ardından yolu boşaltması büyük bir faciayı önledi.

Polis, uçağın ineceği yöne doğru dönüş yaparak yavaşladı ve uçağa inişi için uzun bir alan açtı. Yola inen uçak, bir süre sonra kırmızı ışıklarda durdu. Daha sonra uçaktan inen pilot, uçağı yolun kenarına çekti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Uçağın otoyola doğru alçalışa geçmesi

-Polisin uçağı fark edip uçağın bulunduğu yöne doğru dönüş yapması

-Polisin yavaşlayarak uçağa boşluk yaratması

-Uçağın otoyola inmesi

-Uçağın kırmızı ışıklarda durması



Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:17   Hint keneviri ekili alan drone ile tespit edildi - ADANA
12:17   ABD, ASAP Rocky'nin cezaevinden çıkarılıp otele yerleştirilmesini istedi
12:17   TIR şarampole devrildi, sürücü şaha kalkan kupada mahsur kaldı
12:17   Yemen'de askeri karargaha saldırı: 17 ölü
12:17   Hatay'da bahriyeliler yemin etti
12:16   Çocuklar robot üretiyor
12:16   EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN VE OTOMOBİL ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA