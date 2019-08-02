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Yakıt sistemi arızalanan küçük uçak otoyola acil iniş yaptı

ABD'de yakıt sistemi arızalanan küçük uçak, trafiğin yoğun olduğu otoyola acil iniş yapmak zorunda kaldı.

02.08.2019 11:55 Yakıt sistemi arızalanan küçük uçak otoyola acil iniş yaptı
ABD'de yakıt sistemi arızalanan küçük uçak, trafiğin yoğun olduğu otoyola acil iniş yapmak zorunda kaldı. O anlar, polisin güvenlik kamerasına yansıdı.

Washington eyaletinin Pierce bölgesinde meydana gelen olayda, tek pervaneli küçük uçak, yakıt sisteminin arızalanması sonucu otoyola iniş yaptı. Polisin, uçağın yola ineceğini fark etmesinin ardından yolu boşaltması büyük bir faciayı önledi.

Polis, uçağın ineceği yöne doğru dönüş yaparak yavaşladı ve uçağa inişi için uzun bir alan açtı. Yola inen uçak, bir süre sonra kırmızı ışıklarda durdu. Daha sonra uçaktan inen pilot, uçağı yolun kenarına çekti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Dünya

Kaynak: DHA

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