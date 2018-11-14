Yakıt Tankeri ile İşçi Minibüsünün Çarpışması

Şanlıurfa
'da servis beklerken akaryakıt tankeriyle servis minibüsünün çarpışması sırasında ağır yaralanan kız öğrenci hayatını kaybetti. Merkez Haliliye
ilçesinin Kısas Mahallesi girişinde önceki gün meydana gelen kazada akaryakıt yüklü tankeriyle minibüsün çarpışması sonucu ağır yaralanan 8'inci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Hatice Çiftçi
tedavi gördüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Çiftçi'nin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp
Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Öte yandan kazada yaralanan diğer 7 kişinin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.
Önceki gün merkez Haliliye ilçesinde servis bekleyen öğrenciye çarpan akaryakıt tankerinin minibüsle çarpışması sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralanmıştı.
14 Kasım 2018 Çarşamba 17:16