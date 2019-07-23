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Yakıt tankeri patladı: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilen tankerin sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.

23.07.2019 11:00 Yakıt tankeri patladı: 1 ölü
Kahramanmaraş'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilen tankerin sürücüsü yanarak hayatını kaybetti. Kaza, Göksun ilçesinde meydana geldi. Sabahattin Güngördü (64) idaresindeki 72 AN 715 plakalı yakıt tankeri, Kayseri istikametinden Göksun istikametine seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada tanker alev alarak yanmaya başlarken tanker sürücüsü de yanarak can verdi. Kazada hayatını kaybeden sürücünün DNA testi sonucu kesin bilgilerine ulaşılacağı öğrenildi. Yanan tanker bilgilerine ise plakadan ulaşıldığı belirtildi.
(HLL-AŞ-Y)

Kahramanmaraş, Göksun, Güncel

Kaynak: İHA

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