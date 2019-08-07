Olay yerinden ambulansın geçmesiOlay yerinden gelen itfaiyenin söndürme çalışmasıŞırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın olay yerinde incelemede bulunması Şırnak'ta yakıt tankeri patladı: 1 ölü, 2 yaralı

-Şırnak-Cizre kara yolu sanayi sitesi mevkisinde yediemin otoparkında yakıt tankerinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Şırnak Sanayi Sitesi'ndeki yediemin otoparkında bulunan yakıt tankerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şırnak-Cizre kara yolu sanayi sitesi mevkisinde yediemin otoparkında henüz belirlenemeyen bir nedenle atlama meydana geldi.

Patlamanın ardından olay yerine 112 Acil ekipleri, AFAD,UMKE ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalenin ardından patlama sonucu Jindar ve Delil Şan ile İbrahim Zeyrek yaralandı.

Patlamanın etkisiyle otoparkta bulunan birkaç araç zarar gördü.

Yaralılar Şırnak Devlet Hastanesine tedavi altına alınırken Jindar Şan(17) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralanın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yldırım da olay yerine geldi.

Vali Pehlivan, olayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Pehlivan, sebebi henüz belirlenemeyen ve yakıt tankerinden çıktığı öngörülen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin yaralandığını söyledi.

Pehlivan şöyle dedi:

"Olayda maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikeleri yok. Ben bu otoparkta faaliyet gösteren iş yeri sahibine geçmiş olsun diyorum. Vefat eden vatandaşımızın ailesine baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum"

Vali Pehlivan ve beraberindekiler daha sonra Şırnak Devlet Hastanesindeki yaralıları ziyaret etti.

Kaynak: AA