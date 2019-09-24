Haberler » Dünya » Haber

Yaklaşan yargı reformu paketi: Siyasi partilerin öncelikleri neler?

Muhalefet partileri, yargı reform paketinin hazırlık aşamasında görüşlerinin alınmamış olmasından dolayı kapsamını yetersiz buluyor.

24.09.2019 08:15Yaklaşan yargı reformu paketi: Siyasi partilerin öncelikleri neler?
1 Ekim'de açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ilk gündemi yargı paketi. Strateji planının birinci paketini, istişare ve uzlaşı zemini bulmak amacıyla ilk önce Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile paylaşan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), 23 Eylül'de paketi Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) de sundu.

Ancak muhalefet partileri, paketin hazırlık aşamasında görüşlerinin alınmamış olmasından dolayı kapsamını yetersiz buluyor. Yargı paketine, af yasası/ ceza infaz düzenlemesi, ifade özgürlüğü ve KHK'lıların durumuna dair düzenlemeler konusundaki kulis bilgileri bir süredir damgasını vurmuş durumda.
Euronews.com'da Görüntüle

Eylül, MHP, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
08:15 Araştırma: Yeterli ve düzenli uyuyanlar daha az yemek yiyip daha fazla haz alıyor
08:15 Yaklaşan yargı reformu paketi: Siyasi partilerin öncelikleri neler?
08:15 Fransa, Almanya ve İngiltere'den ortak açıklama: Aramco saldırılarından Tahran sorumlu
06:54 Çevre eylemcisi gençler Türkiye dahil beş ülkeyi BM'ye şikayet etti
06:24 Times: Mısır lideri Sisi bir milyon kişilik protesto eylemine hazırlanıyor
05:14 İngiliz basını: Türk ve İspanyol hükümetleri Thomas Cook'a yardım etmeye çalıştı
01:13 İran İngiliz tankerini serbest bırakıyor