20.06.2019 14:55
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Yaklaşık 100 yıllık spor tarihinin anlatıldığı "Akçaabat'ta Spor Belgeseli" gösterime sunuldu

Yaklaşık 100 yıllık spor tarihinin anlatıldığı "Akçaabat

Araştırmacı Yazar Atilla Alp Bölükbaşı tarafından Akçaabat Belediyesi'nin destekleri ile hazırlanan 'Akçaabat'ta Spor Belgeseli'nin gösterimi Hamam Çimeni Çarşısı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Salonu'nda yapıldı.

Araştırmacı YazarAtilla Alp BölükbaşıtarafındanAkçaabatBelediyesi'nin destekleri ile hazırlanan 'Akçaabat'ta Spor Belgeseli'nin gösterimi Hamam Çimeni Çarşısı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Salonu'nda yapıldı. Belgeselde bir dönemAkçaabat Sebatspor'da kalecilik yapan A Milli Takım Teknik DirektörüŞenol Güneşde yer alıyor

Belgesel gösterimine Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkan Vekili Cevdet Bayraktar, Akçaabat Belediye Başkan YardımcısıSerkan Özdemir, eski Akçaabat Belediye BaşkanıŞefik Türkmen'in yanı sıra bir çok sporcu, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

1923'ten bugüne yaklaşık 100 yıllık bir spor tarihinin kayıt altına alındığı, Akçaabat'ın Sebatspor'un doğuşu, 1923'ten bugünlere kadar yaşanan süreçler veTrabzon'da spor alanında ilk adımların nasıl atıldığının anlatıldığı "Akçaabat'ta Spor Belgeseli" beğeniyle izlendi.

Belgesel gösteriminin ardından Akçaabat Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Araştırmacı Yazar Atilla Alp Bölükbaşı'na teşekkür belgesi verirken Akçaabat Belediyesi Başkan Vekili Cevdet Bayraktar da belgeseli seslendirenTemel Altuntaş'a plaket takdim etti.

Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren Başkan Vekili Cevdet Bayraktar, "Kültür, sanat, turizm ve spor şehri olan Akçaabat'a önemli işlere imza atılıyor. Spor tarihimizin kayıt altına alınması gelecek nesiller için vazgeçilmez bir önem taşıyor. Böylesine önemli bir çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - TRABZON
Kaynak: İHA
Atilla Alp Bölükbaşı,Akçaabat,Spor

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