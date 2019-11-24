Haberler » Güncel » Yaklaşık 200 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Haber

Yaklaşık 200 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisinin eşlik ettiği 200 civarındaki fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

24.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:54Yaklaşık 200 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
polisinin eşlik ettiği 200 civarındaki fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu 'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i 'nın avlusuna girdi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 190 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, Harem-i Şerif'e giren Yahudilerden 103'ünün dini okul öğrencisi olduğu vurgulandı.
Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor
Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.
Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.
İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak nitelendiriyor.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.
Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 yaralı
17:00 Şehit Akkaya, son yolculuğuna uğurlandı
17:00 Ereğli'de motorcular sezonu kapattı
16:59 Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal: "Türkiye'nin Suriye ile ilgili tüm süreçlerde yer alması doğaldır"...
16:53 Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:53 Başkan Sekmen'den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı
16:16 Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı
15:44 İnce'nin "Ciğerimi dağladı" dediği CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı: Sakin olmalıyız
15:30 "Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler!
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
16:13 Fenerbahçe'de Mevlüt şoku: Kadrodan çıkartıldı
24.11.2019 17:00:48