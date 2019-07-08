08.07.2019 13:41
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Yaklaşık bir ay önce sözlenen oyuncu Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz ayrıldı

Haziran ayında 20 yaşındaki sevgilisi Atilla Doğukan Türkyılmaz ile sözlenen oyuncu Miray Akay, çektiği video ile ayrıldıklarını duyurdu.

Son olarak Bizim Hikaye dizisinde oynayan 19 yaşındaki oyuncu Miray Akay, haziran ayının başında 20 yaşındaki meslektaşı Atilla Doğukan Türkyılmaz ile sözlendi. Mutlulukları kısa süren çiftten Akay, ilişkilerinin bittiğini açıkladı.

"BİZ YAPAMADIK"

Instagram hesabından canlı yayın açan genç oyuncu, "Biz yapamadık. Ayrılmaya karar verdik ama birbirimizi hala çok seviyoruz" ifadelerini kullandı. Akay, sosyal medya hesabından Türkyılmaz'la olan tüm fotoğraflarını da sildi.

AİLE ARASINDA SÖZLENMİŞLERDİ

Ayrılık haberini Instagram hesabından duyuran oyuncu, sözlendiklerini de şu sözlerle duyurmuştu: "Bu mutlu günümüzde yanımızda olan aile büyüklerimiz başta olmak üzere, yanımızda olamayıp tebriklerini ve güzel dileklerini ileten bütün tanıdıklarımıza ve takipçilerimize çok teşekkür ederiz.Biz dört yıllık bir birlikteliğin ardından birbirimize söz vermeyi bırakıp sözlenmeyi seçtik,ailelerimiz de uygun gördüler..."

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Genç oyuncuların küçük yaşta sözlenmesine takipçilerinden de sert yorumlar almıştı. Çifte, "Ya sen daha çocuksun", "Sınavlar girmek gibi derdiniz olmasın", "Yaşıtlarımız sözlensin biz YKS ile uğraşalım" gibi yorumlar yapılmıştı.

Yaklaşık bir ay önce sözlenen oyuncu Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz ayrıldı

Bizim Hikaye dizisinin genç oyuncusu Miray Akay, sözlendiBizim Hikaye dizisinin genç oyuncusu Miray Akay, sözlendi

Instagram, Genç, Magazin

YORUMLAR (5)
ASLAN: allah sizin giblerin belasını versin
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ADALAR: HABERMİ ŞİMDİ BU REKLAM YAPMIŞLAR
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ADA: çokda önemliydi
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.: daha 18 yasında bir genç ne sozu ne nısanı ya ??
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ROBİNYO: yaw gidin misketlerinizle oynayın
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