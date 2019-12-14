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'Yakmam' dediği sobadan zehirlenip, öldü

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yalnız yaşayan işçi emeklisi Şevket Akgül (71), evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

14.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:58'Yakmam' dediği sobadan zehirlenip, öldü

KARABÜK'ün ilçesinde yalnız yaşayan işçi emeklisi Şevket Akgül (71), evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

Olay, sabah saatlerinde Barış Mahallesi Araphacı Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Akgül, sobayı yakmak için babası Şevket Akgül'ün yalnız yaşadığı evine geldi. Yedek anahtarla içeriye giren Akgül, babasını hareketsiz yatarken buldu. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şevket Akgül'ün öldüğü belirlendi.

Mustafa Akgül, en son babasıyla dün akşam saatlerinde konuştuğunu mahalle sakinlerine anlattı. Akgül, "Artık sobayı yakmam. Elektrik sobasıyla idare edeceğim' dedi. Ben de 'sen sobayı yakma o zaman. ben gelip, temizleyip, yakarım' dedim" dedi.

Yapılan incelemelerin ardından Şevket Akgül'ün cansız bedeni, Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Safranbolu, Sabah, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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