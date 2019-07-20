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Yaktığı otların ateşi ormana sıçrayınca hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde zeytinliğinde otları yakarken ormanlık alana sıçrayan alevleri söndürmek isteyen kişi hayatını kaybetti.

20.07.2019 17:46 Yaktığı otların ateşi ormana sıçrayınca hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde zeytinliğinde otları yakarken ormanlık alana sıçrayan alevleri söndürmek isteyen kişi hayatını kaybetti.
Alibeyli köyünde ikamet eden Hasan Dede Solak (60), kendine ait zeytinlikteki otları ateşe verdi.
Bu sırada alevlerin rüzgarın etkisiyle zeytinliğin yanındaki ormanlık alana sıçrayarak büyümesi üzerine Solak yangına müdahale etmek istedi.
Alevlerin arasında kalan Solak, hayatını kaybetti.
İtfaiye ve orman işletmesi ekiplerince yangın söndürdü.
Solak'ın cesedi, incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Osmaniye, Alibeyli, Sumbas, Güncel

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