Yaktıkları otlarla '112'  figürü oluşturdular

BAYBURT'ta bir grup genç, sağlık çalışanlarına destek için tutuşturdukları otlarla acil sağlık hizmetleri çağrı numarası 112 figürü oluşturdu.

Bayburt 'un merkeze bağlı Aslandede Köyünde Ömer Öksüz ve arkadaşları sağlık çalışanlarına destek için ilginç bir yol denedi. Benzin dökerek acil sağlık hizmetleri çağrı numarası 112 figürü oluşturdukları otları ateşe veren gençler, sağlıkçılara desteklerini iletti. Kentte saat 21: 00'da ise balkonlardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek verildi.

Kaynak: DHA