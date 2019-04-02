Yakup Özkan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti RİZE belediye başkan adayı Yakup Özkan oldu. İyi Parti adayı Yakup Özkan, RİZE belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? RİZE belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti RİZE belediye başkan adayı Yakup Özkan ile ilgili seçim sonuçları ve RİZE belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti RİZE belediye başkan adayı Yakup Özkan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte RİZE belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. RİZE aday yarışı ve RİZE seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

RİZE Seçim Bilgileri

RİZE belediyesi için toplam sandık sayısının 216 olduğu belirlendi.

RİZE belediyesi için açılan sandık sayısının ise 216 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

RİZE belediyesi için katılım oranının ise % 76,69 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

RİZE toplam seçmen sayısının ise 67.952 olduğu belirlendi.

RİZE belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 52.109 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti RİZE Belediye Başkan Adayı Yakup Özkan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti RİZE belediye başkan adayı olarak gösterilen Yakup Özkan, RİZE yarışında % 6,77 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Yakup Özkan toplamda 3.315 adet oy sayısına ulaştı.

Yakup Özkan Kimdir?

Yakup Özkan 27 Aralık 1947 tarihinde Rize'nin İslampaşa Mahallesi'nde doğdu. 1954-1959 yılları arasında Rize Gülbahar İlkokulu'nda okudu. 1969 yılında lise öğrenimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü mezunudur.

Yakup Özkan üniversiteden mezun olduktan sonra, Rize Lisesi'nde tarih öğretmeni olarak göreve başladı. Daha sonraki yıllarda yine aynı lisenin müdür yardımcılığı ve müdürlüğünü yaptı.

1986 yılında Rize Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak göreve başladı. 1988'de kararname ile Milli Eğitim Bakanlığında Bakanlık Müfettişi olarak atandı. 2000 yılına kadar bu görevi sürdüren Özkan, daha sonra Bakanlık Başmüfettişi unvanıyla kariyerine devam etti.

Bakanlıkta çalıştığı 27 yıl süresince birçok seminere ve kursa katıldı. Tarih alanında bakanlıkta üst düzey çalışmalarda bulundu. 1985 yılından itibaren Özkan'ın kaleme aldığı birçok araştırma ve inceleme yazıları; gazete, dergi ve internet ortamında yayınlanmıştır.

Yakup Özkan, İyi Parti'de Rize Kurucu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini aldı. Evlidir ve 4 çocuk babasıdır.

Yakup Özkan, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde İYİ Parti'nin Rize Belediye Başkan Adayı oldu.



İyi Parti RİZE belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.