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YAKUP SÜT'ÜN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber: Ruken KADIOĞLU / İstanbul, DHAOrganize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Şubat günü suç örgütü çetesi olduğu iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen örgüt lideri Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu 21...

25.02.2020 20:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 20:42YAKUP SÜT'ÜN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber: Ruken KADIOĞLU/ , DHA

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Şubat günü suç örgütü çetesi olduğu iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen örgüt lideri Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu 21 şüpheli tutuklandı.

Sabah saatlerinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen 36 şüpheli, nöbetçi savcılığa çıkarılarak sorgulandı. Savcılıkta işlemleri tamamlanan şüphelilerden Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu 33 kişi tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, 3 kişi hakkında ise adli kontrolle serbest bırakılması talep edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüphelilerden 21'i "yağma", "tehdit", "ruhsatsız silah bulundurma", "kasten yaralama" ve "organize suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Yakup Süt, 14 şubat, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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