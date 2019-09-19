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Yakup Üçüncüoğlu: "Proje ofisi kuracağız"

Sinop İl Genel Meclisi, 31 Mart seçimlerinin ardından gerekli komisyon üyeleri belirlendikten sonra ilçe ve köylerin sorunları ve istekleri için çalışmalarını sürdürüyor.

19.09.2019 13:47Yakup Üçüncüoğlu:
Sinop İl Genel Meclisi, 31 Mart seçimlerinin ardından gerekli komisyon üyeleri belirlendikten sonra ilçe ve köylerin sorunları ve istekleri için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, yaptığı açıklamada, "Seçimden sonra hızla başladığımız çalışmalarımız sürüyor. Her gün sabahtan akşama kadar yoğun şekilde programlarımız sürüyor. Halkımızla gerekli istişareleri değerlendirerek köylülerimizin isteğini yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Proje ofisiyle daha fazlasını üreteceğiz"

Meclis Başkanı Üçüncüoğlu, "KUZKA, KOSGEB Avrupa Birliği, İçişleri tüm kurumlarından destekle projeler üreterek Sinop'ta insanlara dokunabilecek projelerin yapılmasını sağlayacağız. Kurumlarımızda proje ofisimize ait alt birim çalışanlarımız olacak. Böylelikle kurumların içinden, kurumun ihtiyaç duyduğu projeleri üst birimlerine aktaracak ve gerekli projeler üretilmeye başlanacak. Ayrıca profesyonel ekiple çalışılacağı için herhangi eksik kalan kısımları olmayacağı için çalışmalarımız daha hızlı seyir edecek. Tarımsal alanda, tarihsel yapılarda ve hatta engelli vatandaşlarımıza dair yapılması gereken birçok projelere ihtiyacı var güzel şehrimizin" diye konuştu.

Daha önceden yaşanan sorunlardan örnek veren Üçüncüoğlu, "Kuşüzümü konağımız, bir evrak eksikliği sebebiyle KUZKA'dan geri kalmıştı. Bundan sonra kuracağımız proje ofisimizle böyle sıkıntılar yaşamayacağız. Projeyi tam anlamıyla bitirip, onay aldıktan sonra işlemeye başlayacağız. Belediyemizdeki proje üretimiyle ilgilenen birimimiz var tabii ki ama biz daha fazlasını üretmek istiyoruz. Sinop'a daha fazla değer katmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - SİNOP

Meclis Başkanı, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

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