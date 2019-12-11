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Yakut Ayverdi'nin 'Yol Arkadaşı' Sergisi FMV Galeri Işık'ta

FMV Galeri Işık, küratörlüğünü Işık Gençoğlu'nun üstlendiği Işıklı sanatçı Yakut Ayverdi'nin 'Yol Arkadaşı' isimli heykel sergisine ev sahipliği yapacak.

11.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:10Yakut Ayverdi'nin 'Yol Arkadaşı' Sergisi FMV Galeri Işık'ta

Sanatçı Yakut Ayverdi'nin, kadının sosyokültürel yaşam alanı içinde yaşadıklarını tüm hassasiyeti ile ele aldığı 'Yol Arkadaşı' Sergisi, 15-30 tarihleri arasında FMV Galeri Işık'ta izlenebilecek.

FMV Galeri Işık, sanatçı Yakut Ayverdi'nin sergisi ile unutulmaz bir projeye daha ev sahipliği yapıyor. 'Yol Arkadaşı Sergisi'; aşılan(nasıl) ve aşılamayan(neden) yolları, yaşanmışlıkları ve yaşan(a)mamışlıkları kadın kimliği üzerinden irdeliyor. Sanatçı sergisinde, gözlemci kimliği ile duygu dolu eserleri izleyicisi ile buluşturuyor.

Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları 134. Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında 50. mezuniyet yılını kutlayan sanatçı Yakut Ayverdi, sanat yaşamı boyunca minyatürden resme ve heykele uzanan zengin içerikle izleyici karşısına çıkmıştır. Ayverdi'nin heykellerinde; zarafet, kadınlara has koşulsuz dayanma gücüyle birlikte yaşam mücadelesi ve birbirine destek olmanın önemi öne çıkıyor.


Değerli Taş, Aralık, Güncel

Kaynak: Bültenler

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